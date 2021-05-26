В Минздраве предупредили о работающих в Москве, Подмосковье и Петербурге лжеостеопатах

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 12:43 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Минздраве России забили тревогу по поводу того, что в Москве, Московской области и в Санкт- Петербурге работает около тысячи кабинетов остеопатии, где ведут прием люди без образования.

В кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с сомнительными сертификатами частных организаций, и люди без какого-либо медицинского образования.

Эту тему в Госдуме поднял главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов. По информации Мохова, 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию и надзорная система в этом отношении не работает профилактически. Врач-остеопат предупредил, что если срочно не принять правильные решения, не обратиься в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке.

Мохов призвал депутатов принять поправки, которые позволят усилить надзор за медицинскими и образовательными организациями частной формы собственности.

Он также предложил попросить Росздравнадзор тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые декларируют оказание медицинской помощи по остеопатии, и разработать целевую программу подготовки врачей-остеопатов.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов заявил, что лжеостеопаты дискредитируют не только остеопатию, но и медицину в целом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости