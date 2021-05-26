Сергунина: 90 команд смогут пройти подготовку в столичном акселераторе креативных индустрий

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26 мая 2021, 11:19

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице открылся прием заявок на участие в акселерационной программе для представителей креативных индустрий.



«Акселераторы - относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы развивает с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд», - уточнила заместитель мэра Москвы.



Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акселератора креативных индустрий запустят шесть треков: «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion & Design), «Рекламные технологии» (AdTech), «Издательское дело/новые медиа» (Publishing/New Media), «Архитектура» (Architecture), «Искусство и музыка» (Art & Music). Акселератор включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную.



Обучающая программа пройдет в онлайн-формате, а принять в ней участие cмогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве. Ожидается, что к ней присоединятся более 200 участников. Продолжительность обучающей программы составит две недели, а регистрация на нее продлится до 8 июня.



Сообщается, что основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа. Регистрация на нее будет открыта до 23 июня, а сама программа рассчитана на 10 недель. В ней примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, которые уже имеют готовый продукт и опыт первых продаж, а также команду более чем из двух человек.



Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям при этом окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж.



Завершающим событием акселерационной программы станет Demo Day, в рамках которого участники презентуют свои проекты и результаты работы экспертам и потенциальным партнерам. На завершающем этапе, после акселерации и доработки продукта, команды, прошедшие на Demo Day, в течение полутора месяцев проведут целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.





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