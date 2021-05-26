В России отмечен максимум смертей от коронавируса за сутки с начала апреля
26 мая 2021, 11:25
В России за сутки зафиксировано 406 смертей с подтвержденным у людей коронавирусом. Это максимальное значение с 9-10 апреля, когда число подтвержденных летальных исходов составляло по 402.
Всего за период пандемии COVID-19 в России скончались 119 600 человек от последствий ковида.
Оперштаб в среду привел новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашей стране. За последние 24 часа выявлено 8 373 новых случая заражения инфекцией нового типа. Поправились и выписаны 9 135 пациентов.
В Москве - 2 416 новых случаев коронавируса за сутки. Скончались 62 человека. 2 520 пациентов выздоровели и выписаны.
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