Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока Москвы

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26 мая 2021, 11:06 Источник: sobyanin.ru

Фото: Д. Гришкин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока Москвы и рассказал о планах развития территории выставочного комплекса.



«В этом году на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава богу, удалось этого не допустить», - говорится в сообщении Собянина в блоге на его персональном сайте.



Он отметил, что долгое время территория ВДНХ «находилась в депрессивном состоянии», в какой-то момент планировалось все застроить жилыми домами и торговыми центрами.



По словам Сергея Собянина, первоочередные работы на ВДНХ удалось сделать достаточно быстро, но масштаб предстоящей работы видится огромным.



Мэр Москвы отметил, что многие павильоны стали памятниками культуры и «плотность памятников самая большая в мире».



«Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, уже около десятка павильонов осталось, над которыми мы работаем, плюс большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим новациям, огромного нового «Экспоцентра». Я думаю, что в течение трех-четырех лет эта работа закончится», - сообщил Сергей Собянин.



Он напомнил, что в последние годы на ВДНХ были сделаны пруды, фонтаны, полное ландшафтное благоустройство.





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