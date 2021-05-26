Культ детей и ни одного «Макдака» на всю страну: 10 фактов о жизни в Черногории

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26 мая 2021, 10:23 Алена Ярошевич

Фото: depositphotos.com

Девственные пейзажи, которые рьяно охраняют экологи, доступные цены и радушие жителей превратили Черногорию в одно из самых популярных туристических направлений Европы. Несмотря на наплыв гостей, жаждущих приключений, эта балканская страна славится своей безопасностью и максимальной лояльностью к другим. Как же живут люди в этом маленьком славянском государстве? Вот несколько любопытных фактов о ленивых, но добрых черногорцах.



1. Как известно, самыми медлительными считаются эстонцы, дескать, за одним эстонцем погонишься – еще и третьего поймаешь. Однако мало кто знает, что жители Черногории искренне верят: человек рождается уже уставшим, поэтому целью его жизни становится, разумеется, отдых. И делать все нужно неспешно, чтобы не помереть молодым. Они даже разработали список заповедей, призывающий «возлюбить кровать как самого себя».



2. На территории страны нет ни одного «Макдоналдса». Впрочем, в Сети проскальзывала информация о том, что у корпорации есть на нее планы. Так что возможно черногорским пекарням с их слойками и пирожками все-таки придется соседствовать с заморским фастфудом.



3. Некурящим туристам стоит морально подготовиться, поскольку большинство жителей являются заядлыми курильщиками. Но раньше дела обстояли куда хуже. В последние годы политика властей ужесточилась, поэтому в общественных местах и закрытых помещениях уже можно дышать полной грудью. А рестораторов, обслуживающих любителей табака, обязали выплачивать специальный налог. Правда их выручка с тех пор резко упала.



4. Таксистам запрещено сажать пьяных клиентов на переднее сиденье. Так что если вы «навеселе», окажетесь в задней части салона.



5. В Черногории нельзя пить воду из-под крана, в ней много примесей. Ее здесь либо тщательно фильтруют, либо употребляют бутилированную. Тем не менее, популярная река Тара, которая соединяет страну с Боснией и Герцеговиной, настолько чистая, что утолить жажду с ее помощью можно, не опасаясь за свой желудок.



6. По слухам, в Черногории есть деревня, где живут холостяки, негативно относящиеся к браку. Это неверно. В 75 км от Никшича действительно находится село, в котором почти все мужчины неженаты. Но в интервью один из старожилов с горечью отметил, что им никак не получается связать себя священными узами, ведь у современных невест коровы и куры, увы, не в почете. А без них село когда-нибудь да вымрет.



7. Почти все население Черногории исповедует православие. Поэтому религиозные праздники в государстве отмечаются с большим размахом, нежели светские, а работодатели обязаны предоставлять выходной. Кроме того, по воскресеньям магазины закрыты.



8. В супермаркетах часто можно встретить камеры хранения без ключей. Даже на первых этажах встречаются открытые балконы и окна без решеток. А все из-за того, что воровство и бандитизм практически отсутствуют. Люди доверяют друг другу и от туристов ждут того же.



9. К ювенальной юстиции многодетные черногорские семьи относятся с особым почтением. Дети для них что-то вроде божества, и им позволено буквально все. Но если судить по отзывам, неуправляемые орущие отпрыски встречаются здесь редко. В случае инцидента родители мягко их осаживают, максимум – треплют за ушко. Так что черногорским чадам понятие «всыпать ремня» незнакомо.

10. На территории Черногории отсутствует традиция чаепития. Поэтому пьют они в основном кофе, а чай оставляют для больных и, конечно же, русских, которых очень любят.

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