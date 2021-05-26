Как измеряется экономическое неравенство?

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 10:05

Население разбивается на десять групп по 10% каждая: первая группа – это самые бедные 10% граждан, вторая побогаче, и так далее по возрастанию. Чтобы измерить неравенство, делим средний душевой доход самой богатой группы населения на средний душевой доход самой бедной. Огрубляя, неравенство выражается в том, во сколько раз доходы самых бедных меньше доходов самых богатых.



С советских времён проводится опрос граждан – обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). Раньше оно учитывало одновременно доходы и расходы (а иначе и невозможно оценить качество жизни населения). Но в 1990‑е годы «умные» головы в правительстве решили: если многие граждане не трудоустроены, а многие трудоустроенные не получают зарплату, то опрашивать их о доходах незачем. С тех пор это обследование сфокусировано на расходах, хотя и содержит вопрос о доходе. Однако с 2014 года Росстат проводит ещё один опрос – выборочное наблюдение доходов населения (ВНДН). Оно гораздо точнее отражает уровень жизни в стране.



Так вот одно из последних исследований показывает, что хуже стали жить не богатые, а средний класс. Верхний слой среднего класса, если быть точным. В основном это люди, занятые в среднем бизнесе, – как сами бизнесмены, так и наёмные работники. Именно они понесли наибольшие потери, особенно в эти гнусные коронавирусные годы. За счёт этих-то граждан и уменьшилось неравенство. Количество же богатых людей, людей со сверхдоходами, не только не снизилось, но и выросло: банковские счета с суммой более миллиона долларов имеются у 41 тысячи россиян – это на 5–10% больше, чем было до коронавируса.



А бедные как жили плохо, так и живут.



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