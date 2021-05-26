В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение – хотят избежать роста цен

Уже в июне ФАС может опубликовать проект постановления, касающийся эталонного подхода к теплоснабжению. То есть тарифы будут определять по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены.
В ФАС считают, что подобная мера позволит избежать роста платежей за тепло из-за чрезмерных расходов РСО (ресурсоснабжающих организаций) на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов. При этом некоторые эксперты опасаются, что регуляторы не учтут все расходы бизнеса и занизят тарифы.
Эталоны планируют вводить постепенно. В нескольких регионах реализацию запланировали на июль 2022 года.
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