39% челябинцев мечтают, чтобы их дети после института остались в родном городе

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26 мая 2021, 07:57 Анна Семенова

Многие челябинцы хотели бы, чтобы чадо осталось работать в родном городе. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А еще 35% хотят, чтобы чадо переехало в Москву, Сочи или Париж

Исследование провели специалисты сервиса SuperJob. 7500 родителей из городов-миллионников спросили, хотят ли они, чтобы их дети, получив профессию, остались на малой родине.

Жители Москвы, Петербурга и Казани в большинстве своем ответили на этот вопрос положительно. Однако альтернативой своим городам назвали Нью-Йорк, Берлин, Хельсинки и Барселону. Меньше всего патриотов оказалось в Волгограде, Омске и Уфе.

Родители из провинциальных городов мечтают, чтобы ребенок переехал в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань или Екатеринбург.

В Челябинске результаты следующие: 39% опрошенных за то, чтобы чадо осталось работать в родном городе. 35% хотели бы, чтобы наследники перебрались в одну из столиц, Сочи, Казань или…в Париж. Еще 26% на заданный вопрос ответить затруднились.

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