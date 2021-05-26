39% челябинцев мечтают, чтобы их дети после института остались в родном городе
26 мая 2021, 07:57 Анна Семенова
А еще 35% хотят, чтобы чадо переехало в Москву, Сочи или Париж
Исследование провели специалисты сервиса SuperJob. 7500 родителей из городов-миллионников спросили, хотят ли они, чтобы их дети, получив профессию, остались на малой родине.
Жители Москвы, Петербурга и Казани в большинстве своем ответили на этот вопрос положительно. Однако альтернативой своим городам назвали Нью-Йорк, Берлин, Хельсинки и Барселону. Меньше всего патриотов оказалось в Волгограде, Омске и Уфе.
Родители из провинциальных городов мечтают, чтобы ребенок переехал в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань или Екатеринбург.
В Челябинске результаты следующие: 39% опрошенных за то, чтобы чадо осталось работать в родном городе. 35% хотели бы, чтобы наследники перебрались в одну из столиц, Сочи, Казань или…в Париж. Еще 26% на заданный вопрос ответить затруднились.
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