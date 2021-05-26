Столкновение японского и российского судов могло произойти из-за тумана

Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин сообщил вероятную причину столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару». Это могло случиться из-за сильного тумана. Наш капитан действовал правильно.
Все произошло в среду около 6 утра (в полночь по Москве) в 23 километрах от порта города Момбецу. Пять человек с японского судна изначально были спасены с помощью экипажа «Амура». Трое из них из-за переохлаждения потеряли сознание, позже стало известно, что они скончались. Среди россиян пострадавших нет.
«Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», – сказал Марин.
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