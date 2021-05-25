Оформить визу в Беларусь в Латвии больше нельзя

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25 мая 2021, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Выдворение латвийских дипломатов из посольства Латвии в Беларуси «ударило» по визовой системе: МИД Латвии сообщает, что консульские функции в посольстве в Минске приостановлены на неопределенный срок.

Уже сегодня, 25 мая, посольство не принимало документы для оформления виз. Те, кто подал документы до международного скандала между Латвией и Белоруссией – им выдали сегодня визы в срочном порядке.

МИД Латвии сообщил, что граждане Латвийской республики, которые находятся в ЧС в Беларуси и нуждаются в консульской помощи, например, утеряны документы, просят обращаться в посольство любой страны ЕС.

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