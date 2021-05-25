Российский миллиардер Михаил Прохоров доигрался. Он сильно травмировал себе ногу боевым топором

У российского миллиардера Михаила Прохорова необычное хобби – он увлекается метанием холодного оружия. И как пишут медиа, бизнесмен серьезно травмировал себе ногу боевым топором. Прохорова на скорой доставили в одну из элитных московских больниц.
Неотложку вызывали в загородный дом олигарха, где, как пояснили врачам люди из окружения пострадавшего, причиной травмы стала нелепая случайность. Михаил Дмитриевич занимался метанием топора, тот неудачно отскочил и попал ему в ногу. Врачи в травматологическое отделение выяснили, что жизни бизнесмена ничего не угрожает, однако выйти на пробежку в ближайшее время он точно не сможет. Хотя официальные представители олигарха опровергают информацию об инциденте и заявили, что из босс находится сейчас «на работе».
Кстати, в интервью американским СМИ Прохоров уже рассказывал о своём необычном увлечении. Он показал ведущему шоу Стивену Кольберу, как правильно метать сюрикены и топоры.
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