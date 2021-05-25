Латвийский депутат: ЕС получил удар по лицу

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2021, 19:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Смешались в кучу политики, спортсмены, ЧМ, флаги… Право слово, нынешний ЧМ по хоккею в Риге, к сожалению, запомнят надолго из-за скандалов. Разумеется, латвийские политики не остались в стороне от событий «Афины-Вильнюс» и замены флага Беларуси в Риге. Балтийское бюро «Аргументы Недели» реально оказалось в гуще событий.

Пожалуй, остались единицы, кто бы не высказался (даже на кухне) о тех событиях, который потрясли ЕС за последние пару дней.

Депутат Сейма, профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше:

«Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает ее на белорусско-латвийской границе в обмен на всех политзаключенных белорусского террористического режима. С террористами нельзя бороться депешами! Ответ должен быть громким и ощутимым! Угон самолета белорусским режимом стал последним сигналом полного безразличия к правам человека и международным отношениям. Это демонстрация грубой силы. Мы, конечно, можем согласовывать позиции, оказывать давление и совершать другие действия, закрепленные в международном праве. Ясно одно: ЕС получил удар по лицу. Это унизительный сигнал о том, что мы не можем защитить людей, которые верят в законы ЕС и защиту, которую они гарантируют. Мы можем оказать большее влияние, чем можем себе представить. Для этого требуется смелость. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, чувства собственного достоинства и гордости».

Депутат Сейма от партии «Согласие» Янис Урбанович:

«Социал-демократическая партия «Согласие» осуждает действия властей учреждений Беларуси, принявших безответственное, вышедшее за рамки допустимого решение о посадке пассажирского самолета в Минске. Это абсолютно ничем неоправданное нарушение правил автоперевозок, угроза безопасности пассажиров. Одновременно считаем, что ответная реакция министра иностранных дел Латвии на произошедшее – неадекватна. В Беларуси хоккей любит не только руководитель государства. Белорусы как патриоты своей страны болеют за свою команду, переживают за то, как она играет – вне зависимости от того, нравится или не нравится им флаг, под которым белорусская сборная заявлена на ЧМ. Политические игры с флагом и даже призыв изгнать команду из Риги – это все создает стресс для белорусских хоккеистов и их болельщиков. Партия «Согласие» считает, что действия министра Ринкевича перешли границы, отделяющие спорт от политики, направлены на повышения его личной популярности, а не на защиту интересов Латвийского государства».

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