Что означает замена флага Белоруссии в Риге

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2021, 18:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Скандал с заменой белорусского флага около гостиницы, где проживают представители стран-участниц ЧМ по хоккею, увы, набирает обороты: мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис не желает вернуть государственный флаг Беларуси, в России негодуют по данному поводу… Политика и спорт, увы, становятся «единым целым». Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в безобразном скандале.

В Риге снимают флаги Международной федерации хоккея. Мэр Риги Мартиньш Стакис не согласен со взглядами главы IIHF Рене Фазеля, потребовавшего вернуть государственный флаг Беларуси, который был снят накануне возле гостиницы, где проживают представители стран-участниц ЧМ по хоккею.

«В Риге развеваются флаги Белоруссии – это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. ЧМ по хоккею – это, прежде всего, праздник для спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей. Но мы не должны забывать, что в нескольких сотнях километров от главного хоккейного зала самолет ЕС был угнан, пытают и убивают людей. Этим занимается режим, который ведет себя бандитски как на местном, так и на международном уровне. Я не могу это игнорировать, и Рига не может это игнорировать. Спорт должен быть вне политики, но давайте не будем обманывать себя, это уже давно не так. В Белоруссии спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные официальные лица часто хранили молчание», - заявил мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.

Совершенно ясно, что замена флага вызвала бурную реакцию в латвийском обществе: даже зашел разговор об исключении сборной Беларуси по хоккею из участия ЧМ.

По этому поводу четко и конкретно высказался глава Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис:

«Вопрос об исключении сборной Беларуси по хоккею на ЧМ не рассматривается. Категорически. Мы все-члены одной хоккейной семьи. Ни в коем случае».

Нужно ли было производить замену флага? Каких последствий ждать?

Комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса:

«Ситуация, конечно, обострилась. Но это возникло не на пустом месте: постоянные ошибки президента Беларуси привели к такой ситуации. Что касается флага… Нынешний символ Белоруссии был утвержден 7 июня 1995 года, заменив бело-красно-белый флаг, который был с 1991 года. Действующий флаг уж очень напоминает флаг СССР, а не свободной Беларуси… Я понимаю, что это дело государственное, но это так. Ситуация, которая произошла с захватом самолета, вызвала такую реакцию. Следовало ожидать. Я не говорю о том, что нужно «путать» политику и спорт, но мы имеем то, что имеем – скандал. Зачем мэр Риги это сделал? Я не залезу ему в голову, но обострение отношений есть. Думаю, что по собственной инициативе он бы такого не сделал. Видимо, кто-то «стоит» за его спиной… Видимо, кому-то выгоден данный скандал».

Действительно, нынешний мэр столицы Латвии г-н Стакис занимался, по обыкновению, велодорожками и «обходил» стороной большую политику. Если честно, то никаких позитивных изменений при его власти Рига, к сожалению, не почувствовала. Не изменилась Рига в лучшую сторону. А тут такой «выброс». Что это значит?

Комментарии экс-мэра Риги, депутата РД Олега Бурова:

«Я думаю, что г-ну Стакису следует больше думать о том, как преобразовать Ригу. Сделать жизнь рижан более комфортной. Это его прямая обязанность. А пока только «история» с заменой флага. Если мэр Риги претендует на место «второго» главы МИД, то это просто… весело. Подвернулся случай для нашего мэра, и он вот так «воспользовался» им. Разумеется, возник скандал. Я не считаю, что спорт следует «смешивать» с протокольными вопросами. Политика – политикам, а спорт – спортсменам. Что мы получили от действий мэра? Только оскорбления, психологический стресс для спортсменов и недовольство латвийцев. Можно же все было сделать иначе: например, в РД организовать книгу «недовольств» и каждый мог подойти, написать, высказать свое мнение. И это бы имело значение! Мы должны были подумать о спокойствии спортсменов, которые приехали к нам… Представьте на минуту, что хоккеист из Беларуси вышел из гостиницы, а какой-то «провокатор» сфотографировал его у нового флага… Я не уверен, что он будет спокойно чувствовать себя в Белоруссии. Вчера посмотрел информацию о задержанном журналисте Протасевиче, как он «дает» показания… Извините, мне это напомнило 37-й год. Видимо, КГБ Белоруссии хорошо поработали над ним. Мне жаль, что ситуация осложняется. Такое понятие, как спорт – ты мир, увы, постепенно уходит… Жаль».

Что по данному поводу думают сами латвийцы?

Мнение из социальных сетей:

«Мэр должен заниматься городом, а не чужими флагами! Лучше бы заставили домоуправление траву косить! Уже моего кота из травы не видно! Газоны заросли по пояс! Раньше, если честно, то голые газоны косили два раза в месяц, а сейчас забросили! Флаги ему чужие нужны».

«Какой позор! Позорит народ Латвии! Надоел весь этот цирк!»

«Что это за мэр такой? Кто он? Кто мне подскажет, а такие чиновники должны проходить психиатрическую экспертизу? Если – да, то почему Стакис уклонился?»

«Мы должны выступить за свободную Беларусь! Это наш ответ Лукашенко!»

«Думаю, что замена флага – глупость. Недавно прочитал мнение чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который заявил, что «у нас (в России) ветераны лучше играют в хоккей, а этот хоккей – ни силовой борьбы, ни эмоций». Это к чему он на эмоциях призывает? Рига виновата, что нет силовой борьбы? Насчет ветеранов помолчал бы: пусть вспомнит, что они сотворили с великим тренером Анатолием Тарасовым, который буквально заставил весь мир уважать российских хоккеистов. Так в России почитают ветеранов? А кто-то из нынешних хоккейных «звезд» повторил игру Валерия Харламова с канадцами? Нет! А наш Хелмут Баллдерис смог это в Чехии! И вот еще результат: Россия на этом ЧМ проиграла Словакии. И как проиграла? 1:3. Нечего оскорблять наших ребят! Они и дурного слова не сказали. Нечего выплескивать такие желчные эмоции. По делу говори!»

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