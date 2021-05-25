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Авиакомпания «Победа» победила инвалида и запретила тому взять с собой электрическую коляску

, 17:03 Источник: Mash

Авиакомпания «Победа» победила инвалида и запретила тому взять с собой электрическую коляску

Авиакомпания «Победа» одержала победу в неравном бою с инвалидом. Перевозчик придумал-таки как не пустить электрическую коляску на борт самолета и оставить человека с ограниченными возможностями на земле.

 Андрей Увиков из Твери известен в рядах местных активистов, он отстаивает права маломобильных людей — таких, как он сам. Пару месяцев он копил деньги на важную поездку, в Калининграде должна была проходить встреча общества инвалидов-колясочников. А когда купил билеты на самолет, то оказалось, что авиакомпания всеми правдами и неправдами решила не пускать его на борт.

 «У вас аккумулятор на 300–400 ватт, слишком много», — сказала сотрудница на стойке регистрации полета. Андрей бросился объяснять, что 300 это мощность нормального погрузчика, а в его коляске — дай бог 30. «Значит, у вас тип батареи не тот», — выдвинула работница новую версию. Андрей пошёл на сайт, открыл условия перевозки «Победы» — доказал, что с аккумулятором все отлично.

Но лоукостер пошёл на принцип и истрепав нервы, парня все равно не пустили на посадку. Андрей улетел другой компанией, но теперь намерен судиться. Он решил обратиться в прокуратуру и возможно после этого, у следующего инвалида-колясочника уже не будет таких проблем с аккумулятором.

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