Московские школьники подготовили более 300 проектов в рамках «Учебного дня в библиотеке»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2021, 16:06

Фото из открытых источников

«Учебный день в библиотеке» – это совместная программа Департамента образования и науки и Департамента культуры столицы, которая знакомит школьников с актуальными технологиями, которые можно применить для реализации проекта по и интересующей теме.

В этом году ребята из почти 80 школ подготовили 300 индивидуальных и командных проектов, 18 которых были признаны лучшими. В программе было занято 36 столичных библиотек и пять культурных центров. Все мероприятия проходили в дистанционном формате.

Проекты были посвящены различным темам: экологии, истории, школьному меню, вреду бытовой химии и др. Все работы размещены на платформе «Реактор».

Одна из главных задач программы – сформировать у ребят навыки проектной и исследовательской деятельности. В этом году впервые свой проект представил ученик 4-ого класса, хотя обычно к участию допускаются ученики 5-11 классов.





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