Путин рассказал об успешных испытаниях ракетного комплекса С-500

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25 мая 2021, 16:41 Источник: Пресс-служба Кремля

фото с сайта Кремля

В Воздушно-космических силах России более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. Владимир Путин во вторник на совещании с руководством Министерства обороны РФ и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что сейчас на очереди поставка в войска ракетного комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются.

Путин сегодня открыл традиционную весеннюю серию совещаний по вопросам развития Вооружённых Сил и ОПК.

Глава государства рассказал, что "в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники".

"Серьёзно укрепился потенциал ядерной триады", - подчеркнул Путин. Российкий лидер информировал участников совещания, что "расширены боевые возможности Военно-Морского Флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", и на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

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