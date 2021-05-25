Аргументы Недели Общество 13+

Путин рассказал об успешных испытаниях ракетного комплекса С-500

, 16:41 Источник: Пресс-служба Кремля

Путин рассказал об успешных испытаниях ракетного комплекса С-500
фото с сайта Кремля

В Воздушно-космических силах России более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. Владимир Путин во вторник на совещании с руководством Министерства обороны РФ и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что сейчас на очереди поставка в войска ракетного комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются.

Путин сегодня открыл традиционную весеннюю серию совещаний по вопросам развития Вооружённых Сил и ОПК.
Глава государства рассказал, что "в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники".

"Серьёзно укрепился потенциал ядерной триады", - подчеркнул Путин. Российкий лидер информировал участников совещания, что "расширены боевые возможности Военно-Морского Флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", и на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью