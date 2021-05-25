Москва предоставляет в аренду более 800 машино-мест, – Владимир Ефимов

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25 мая 2021, 14:18

Фото: личный архив

В данный момент жители Москвы могут арендовать у города 831 машино-место. При этом перечень доступных мест регулярно пополняется на основании решения спецкомиссии Департамента городского имущества по вовлечению в оборот объектов недвижимости. О локации данных парковочных мест и порядке заключения договоров аренды рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



С осени 2017 года собственники квартир и наниматели столичного жилья по договорам социального найма могут арендовать машино-места в паркинге возле дома. Для этого им необходимо лично обратиться с соответствующим заявлением в Департамент городского имущества в службу «Одного окна», либо отправить письмо по почте или онлайн через «Электронную приёмную».



В 2020 году граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85. Сейчас москвичам доступен 831 объект в Западном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах.



«Машино-места располагаются в девяти районах города: Крылатское, Очаково-Матвеевское, Ломоносовский, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Чертаново Северное, Нижегородский, Южное Медведково и Куркино. Объекты находятся в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах», – уточнил вице-мэр.



Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и зависит от его площади и локации. Ставки арендной платы определены постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2012 года №809-ПП и составляют 8,7 тысяч рублей в пределах Бульварного кольца, 7,2 тысячи – в промежутке между Бульварным и Садовым, 4,9 тысячи – в поясе между Садовым и Третьим транспортным кольцом, 3,2 тысячи рублей – между ТТК и МКАД, 2,4 тысячи – за пределами МКАД.



Для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории города. Он составляет 360 рублей за один квадратный метр в год.



Порядок оформления аренды машино-места, список необходимых документов, а также актуальный перечень объектов и их стоимость размещены на mos.ru в разделе «Перечень машино-мест, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот». Также актуальные объявления могут быть опубликованы на сайтах префектур, управ районов и на информационных стендах жилых домов, рядом с которыми есть городские машино-места для аренды.

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