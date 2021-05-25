На летних каникулах в Краснодаре усилят охрану заброшек

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25 мая 2021, 13:23

T.ME/KRDRU

Глава Краснодара Евгений Первышов распорядился усилить охрану охрану строительных объектов и заброшенных зданий на время летних каникул.



Такую меру мэр обосновал необходимостью обеспечить безопасность детей. Решение глава краевого центра озвучил вчера, 24 мая, в ходе еженедельной городской планёрки.



Первышов отметил, что организацией регулярных рейдовых мероприятий должны будут заняться специалисты на местах – ответственные сотрудники внутригородских округов. В свою очередь директор департамента строительства Артём Аганов, зметил, что в городе привели в порядок около 8 тысяч метров забора, чтобы школьники не смогли проникнуть на территории стройплощадок.

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