На летних каникулах в Краснодаре усилят охрану заброшек
25 мая 2021, 13:23
Глава Краснодара Евгений Первышов распорядился усилить охрану охрану строительных объектов и заброшенных зданий на время летних каникул.
Такую меру мэр обосновал необходимостью обеспечить безопасность детей. Решение глава краевого центра озвучил вчера, 24 мая, в ходе еженедельной городской планёрки.
Первышов отметил, что организацией регулярных рейдовых мероприятий должны будут заняться специалисты на местах – ответственные сотрудники внутригородских округов. В свою очередь директор департамента строительства Артём Аганов, зметил, что в городе привели в порядок около 8 тысяч метров забора, чтобы школьники не смогли проникнуть на территории стройплощадок.
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