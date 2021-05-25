Анфиса Чехова рассказала, что в ближайшее время переедет жить в нормальную страну. В Америку

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25 мая 2021, 14:01

Телеведущая Анфиса Чехова на телеканале НТВ рассказала о том, что в ближайшее время планирует переехать жить в нормальную страну. В Америку.

«Мне в России неуютно. Я чувствую здесь себя не в своей тарелке. Америка мне очень подходит», — заявила теледива, подтвердив, что уже начала подыскивать для себя жилье в США. Она подчеркнула, что «в России много цинизма и фриковства», а вот «в Америке люди всегда в хорошем настроении, дружелюбны и часто делают друг другу комплименты».

А еще там не хватает красивых женщин и Анфиса, видимо, решила восполнить этот пробел. «Там все одеваются как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. Я даже купила себе платье впервые в жизни такое и, несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, и меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди на вечеринку, сразу все напишут. Ты в России должна как-то чересчур хорошо выглядеть. А там девушки не парятся», - подчеркнула телеведущая, сообщив также, что всерьез обсуждает получение грин-карты.

Уезжать из страны посоветовал сегодняшним выпускникам школ и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Когда-то пять лет назад он, выступая перед выпускниками 9-й гимназии, говорил: «Запомните: страна такая, сам не сделаешь - никто не сделает. И еще: в наших проблемах, хоть на личном уровне, хоть на уровне страны, не виноват никто, кроме нас самих. И, наконец, запомните: вам никто в этой жизни ничего не должен. И чем раньше вы это поймете, тем больше у вас в жизни шансов на успех.

Это было пять лет назад.

Я бы и сегодня это повторил.

И, пожалуй, добавил бы: «Уезжайте. Если есть возможность - уезжайте. Двери закрываются. Мне очень больно это говорить, но я бы так сказал».

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