Собянин открыл в Госдуме выставку «Московская реновация: шаг в будущее»

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25 мая 2021, 12:50

Фото: mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин открыл в здании Государственной думы выставку «Московская реновация: шаг в будущее».



«Сама программа (реновации) беспрецедентная и по способу принятия: люди голосовали двумя третями, были возможности проголосовать через МФЦ, «Активного гражданина», просто собраться на собрание жителей. <…> Пока на этом этапе необходимо реализовать тот гигантский объем, который уже заложен в программу. Программа беспрецедентная с точки зрения реализации социальных гарантий: мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно. Более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья», - заявил мэр Москвы.



Он уточнил, что порядка 500 тыс. предложений москвичей поступило во время обсуждения конкретных проектов в рамках реновации жилищного фонда.



«Большинство из них учтены. Сегодня уже есть беспрецедентные случаи, когда весь дом переселяется без единого судебного иска. Это говорит о качестве предложенных квартир и такой конкретной, персональной работе с жителями», - отметил столичный градоначальник.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что экспозиция «Московская реновация: шаг в будущее» - это текстовые и графические материалы, фотографии и видеоконтент, размещенные на семи светодиодных экранах. Экспозиция рассказывает о разработке и утверждении программы реновации, ее реализации и перспективах. Интерактивные элементы - информационные стойки с тач-экраном - позволяют ознакомиться с картой программы, детализированной по округам, районам и кварталам. На карте представлены дома, включенные в программу, и стартовые площадки.



Кроме того, на выставке можно узнать об этапах переселения, увидеть интерьеры новых квартир с улучшенной отделкой, благоустройство дворовых территорий. С помощью QR-кода можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о программе реновации.



Программа реновации жилищного фонда, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, была утверждена правительством Москвы 1 августа 2017 года. В нее включено 5 тыс. 175 пятиэтажек, возведенных по типовым проектам в 1957-1968 годы, а также аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов дома.



В настоящее время в рамках реализации программы подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. м во всех административных округах города, что позволит переселить 250 тыс. жителей; введено в эксплуатацию 114 стартовых домов площадью 1,3 млн кв. м; в 89 стартовых домах ведется переселение жителей 256 домов; переселяются 38 тыс. жителей, из них полностью переселено более 30 тыс. человек. Также в настоящее время в проектировании и строительстве находится 263 дома площадью 4,6 млн кв. м; разработано и утверждено 88 проектов планировки территории. К 2024 году планируется построить 5 млн кв. м с учетом ранее введенных домов. Это позволит начать переселение около 160 тыс. жителей.



Всего в рамках программы реновации планируется построить более 20 млн кв. м жилья для переселения жителей 350 тыс. квартир. В результате из старого, ветхого жилья в новые комфортные дома переселятся около миллиона москвичей.





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