Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще

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25 мая 2021, 10:54

Фото: pixabay.com

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что сервис получения лекарств по QR-коду становится все более популярным. С момента появления такой возможности в феврале 2021 года число обслуженных в аптеках столицы льготных электронных рецептов с QR-кодом выросло более чем в 80 раз в сравнении с предыдущим месяцем.



«Бумажные бланки рецептов, благодаря развитию единой цифровой платформы, уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. Горожане уже успели по достоинству оценить эту возможность - льготными электронными рецептами с QR-кодом в сравнении с прошлым месяцем москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще. Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов», - отметила Анастасия Ракова.



По ее словам, с момента внедрения электронных рецептов риска потерять рецепт больше нет - информация об электронных рецептах хранится в цифровом виде. Пациент всегда может просмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Рецепты», а также в информационном киоске в поликлинике.



Для тех, кто пока не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить лекарства по рецепту, выписанному на бумажном бланке.



Полный список аптек, где доступен отпуск препаратов по QR-коду, можно посмотреть на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе «Электронный рецепт». В аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС для получения льготного препарата. Кроме того, если нет возможности воспользоваться приложением на телефоне, QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники.





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