Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет онлайн-форум умных городов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2021, 10:22

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который откроется в Москве 25 мая 2021 года, примут участие специалисты в области «умных» городов из 20 стран.



«Мероприятие, объединяющее специалистов в области «умных» городов из 20 стран мира, впервые пройдет в Москве. За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше - устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия - обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области», - приводятся слова Сергуниной в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.



Отмечается, что спикерами Smart Cities Moscow станут главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний. Организатором форума выступило правительство Москвы.



В деловую программу форума входит три основных направления: инфраструктура и технологии «умного» города, «умный» город для жизни, а также устойчивое развитие «умного» города. Так, в течение двух дней российские и зарубежные эксперты обсудят внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы, развитие кибербезопасности в городской среде.



Сообщается, что сессии форума посвятят внедрению новых технологий, ускорению адаптации цифровых технологий, стандартизации и учету уровней развития, цифровым платформам. Все сессии Smart Cities Moscow можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале и на официальном сайте форума. Там же опубликована подробная программа мероприятия. В панельных дискуссиях примут участие 86 спикеров, которые расскажут об «умных» городах и суперсервисах, цифровой креативной экономике мегаполисов и Traveltech-направлении. Помимо этого, отдельные сессии будут посвящены возобновляемым источникам энергии, зеленым технологиям и sharing-культуре.



Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отметил, что форум Smart Cities Moscow позволит обсудить, как внедрение технологий влияет на развитие городов, и как самим городам адаптироваться к ускоренной цифровизации. Онлайн-формат даст возможность присоединиться к сессиям форума пользователям со всего мира.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости