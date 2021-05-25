Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я

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25 мая 2021, 10:02 Источник: twitter.com

Фото: cоцсети

В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?

Отвечаю:

1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.

2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.

3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.

4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.

5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановке, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.

6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.

7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.

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