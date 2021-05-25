В Норильске предотвратили теракт перед Днем Победы

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25 мая 2021, 10:14 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/globallookpress.com

ФСБ предотвратила запланированный на 9 мая теракт в Норильске. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных, сообщили представители ведомства во вторник, 25 мая.

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации «Исламское государство», планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», - пояснили в спецслужбе.

В ходе обыска в телефоне задержанного нашли переписку, «свидетельствующую о планах террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы». Кроме того, обнаружен тайник в подвале одного из домов Норильска, в котором находились компоненты бомбы: взрывчатка и поражающие элементы, а также электронные инструкции по изготовлению устройства.

Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.

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