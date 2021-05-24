«Лебединое озеро» в мужском варианте не оценили в Дагестане. В лицее идет разбирательство

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24 мая 2021, 20:39 Источник: Подъём

Фото: rкадр из фильма

В дагестанской школе идёт проверка после скандала с танцами выпускников в балетных пачках. Bидео, на котором ученики лицея в образах балерин исполнили шуточный танец из «Лебединого озера», вызвало неожиданно бурную реакцию пользователей сети.

«У нас идёт сейчас разбирательство. Когда разбирательство завершится, будем комментировать», - ответила журналистам директор лицея №8 Махачкалы Земфира Алиева. Общественность Дагестана не оценила юмор, жители республики сочли это выступление постыдным, недостойным и противоречащим религиозным канонам. Школьников, танцевавших балет, и их учителей начали травить в соцсетях.

В их защиту уже выступили бывшие ученики лицея. Они написали коллективное письмо, в котором отметили, что «танец не носил ни уничижительного, ни пропагандистского характера, это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись». Но пользователи сети не унимаются, они призывают власти республики дать оценку школьной постановке.

«Если среди мусульман такое происходит, позор всему Кавказу», «Это наверное те, кто кается что мужчинами рождены. А эти в платках, бесы!», «Директора школы и руководителей этого позора уволить и под суд! Если это не сделают, то грош цена нашей администрации и общественникам!», «Отцов тоже наказать за такое воспитание, что их сыновьям легко можно надеть юбки», - лютуют в сети правоверные мусульмане.

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