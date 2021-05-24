Марафон «Новое знание» охватил страну от Санкт-Петербурга до Владивостока

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24 мая 2021, 19:39

Фото: znanierussia.ru

С 20 по 22 мая в восьми городах России прошел просветительский марафон «Новое знание».

Он состоялся в Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве и во Владивостоке. Проведением марафона занималось российское общество «Знание».



Ключевыми направлениями марафона стали история и культура, наука и технологии, IT, медицина, экономика, экология, здоровый образ жизни и спорт. Программой были предусмотрены встречи и лекции, мастер-классы, дискуссии, интервью, практикумы, научные опыты, обмен мнениями и голосования, конкурсы и призы. Также состоялись открытые уроки и онлайн-экскурсии на высокотехнологичные уникальные предприятия, объекты науки, истории и культуры.



22 мая 2021 года в Сочи Российский Союз боевых искусств принял участие в организации и проведении сессий «Чемпионские знания» и «Бойцовский клуб. Интервью звезд ММА», где выступили спикерами известные единоборцы нашей страны – Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Алексей Мишин, Дарья Тарасова, Юлия Березикова и другие.



«Хочется выразить большую благодарность организаторам и участникам марафона – им удалось создать непередаваемую атмосферу!» - отметила Советник Исполнительного директора РСБИ по международным вопросам Анна Субботина.



Модераторами сессий стали спортивный журналист, ведущая телеканала Матч ТВ Мария Командная и PR-специалист в сфере единоборств Наталья Буланова. По итогам сессий за лучшие вопросы были вручены подарки и памятные призы с символикой РСБИ.





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