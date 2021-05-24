В Омске жена депутата-коммуниста сняла видео для взрослых со школьницей и похвасталась им в соцсетях

Аргументы Недели → Общество 18+

24 мая 2021, 19:34 Источник: Канал 112

В Омской области жена депутата Покровского сельского поселения Омской области Алексея Анищенко не только устроила съемки порно с несовершеннолетней, но и догадалась поделиться видео в приватном telegram-канале.

Необычное хобби было у Ольги Анищенко, прямо у себя дома она снимала «пикантные» фильмы и делилась ими в сети. Пока мужа не было дома она пригласила к себе 15-летнюю девочку. После изрядно выпитой дозы алкоголя, Ольга сделала своей гостье заманчивое предложение сняться в порноролике за 3 тысячи рублей, пообещав, что видео будет сделано только для личного пользования останется только в ее телефоне. Школьница согласилась. А через месяц девятиклассница узнала, что видео с ней слили в Сеть и сообщила в полицию.

По версии СК, пострадавшая была не единственной юной актрисой в фильмах жены депутата. Сейчас обвиняемая сидит под домашним арестом, а следственные органы выясняют, сколько еще несовершеннолетних за 3 000 согласились участвовать в порно-представлениях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости