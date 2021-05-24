Министр сообщения Латвии: Национальная компания airBaltic решила не летать над Беларусью

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24 мая 2021, 15:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвийская национальная компания airBaltic решила не летать над Беларусью. Пока официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу не принято, но авиакомпания приняла решение. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс латвийским СМИ.

По словам министра сообщения Латвии, данная ситуация является неординарной, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси:

«наша национальная авиакомпания непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», - заявил Талис Линкайтс.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич считает, что после данного инцидента воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто:

«Захват Ryanair режимом Лукашенко свидетельствует о том, что воздушное пространство Беларуси небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, был похищен политический оппонент. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов», - отметил Эдгарс Ринкевич.

По мнению главы МИД Латвии, данный инцидент является беспрецедентным и требующим международного расследования.

Немецкий коллега Ринкевича глава МИД Германии Хайко Маас считает, что «это не останется без ответа и серьезных последствий»:

«Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение Европы», - заявил глава МИД Германии.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке:

«Инцидент, действительно, беспрецедентный. И без расследования он точно не останется. Со вчерашнего дня я слышал мнения очень многих латвийцев… Они склонялись к определенному мнению – захват воздушного судна. Если говорить о г-не Лукашенко, то он прекрасно понимал, что делал. Более того, его «большой российский брат» был несомненно в курсе. Все происходило для того, чтобы показать – мы будем решать, что и как! Все происходило с позиции силы. Иными словами: мы заставим вас слушать и говорить с нами так, как нам надо. У Лукашенко ситуация аховая: он мечется то в Россию, то в Европу… Правда, сегодня его поезд с Европой ушел. То, что рано или поздно будет над ним суд в Гааге – факт. Что будет с этим журналистом? Мое мнение? Все, что угодно. В Беларуси действуют два КГБ… Одно при президенте страны. Могу сказать так: чем больше шума вокруг журналиста, то тем живее он будет. Только внимание к его персоне может спасти его».

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