Сергунина: В Москве открыт набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике

24 мая 2021, 13:38

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League объявил набор участников в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года. Победители региональных соревнований попадут на всероссийский чемпионат. Он пройдет в Москве в 2022 году.



«Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», - отметила вице-мэр.



Московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по трем направлениям: Discover (четыре - шесть лет), Explore (шесть - девять лет), Challenge (10-16 лет). Чтобы попасть в команду, необходимо заполнить форму на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Сбор заявок будет идти до 2 августа. Образовательные организации могут подготовить на своих площадках команды из учащихся.



Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин сообщил, что в этом году впервые прошел региональный чемпионат по Москве и области. Победители стали участниками всероссийского чемпионата в Нижнем Новгороде. В их числе оказались 28 слушателей детского технопарка «Мосгормаш». Они будут добавлены на платформу «Таланты России» - государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.





