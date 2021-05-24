Собянин представил два проекта благоустройства в историческом центре Москвы

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24 мая 2021, 13:21 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве Дмитровского переулка и центра «Моя работа» на Шаболовке.



«В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько не крупных, но важных проектов. В частности, приведем в порядок Дмитровский переулок – небольшую улочку, связывающую Большую Дмитровку и Петровку.



Сворачивая в этот переулок, москвичи словно переносятся на несколько лет назад. Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне некомфортными. Особенно на контрасте с благоустроенными соседними улицами», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Уточняется, что движение в Дмитровском переулке – одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства, но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей.



На проезжей части сделают «карманы», что увеличит количество парковочных мест. Из них 3 места будут оснащены зарядными устройствами для электромобилей. Для тех, кто предпочитает велосипед, установят 5 велопарковок.



Для устранения подтоплений, которые иногда случаются в Дмитровском переулке, будет расширена водосточная сеть и установлены 7 новых дождеприемных решеток.



Вместо подвесного освещения в переулке появятся 8 красивых фонарей в историческом стиле. А воздушные кабельные линии будут убраны под землю.



Основные работы планируется завершить к сентябрю 2021 года.



Мэр Москвы также рассказал о планах благоустройства территории около флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке, 48.



«За полгода работы центр стал популярным среди москвичей, желающих начать собственное дело. Здесь можно пройти профессиональное тестирование и обучение, зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или самозанятого.



Флагманский центр расположен в старом двухэтажном здании, которое мы привели в порядок в прошлом году. В ближайшие месяцы благоустроим прилегающую территорию», - сообщил Сергей Собянин.



Отмечается, что в рамках проекта будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой.



Воздушные кабельные линии уберут под землю, а освещать пространство будут 8 энергосберегающих фонарей.



Территорию центра «Моя работа» украсят 50 кв. м цветников, 125 кустарников и более 800 кв. м газона.



Недалеко от входа в здание будет установлен летний павильон с навесом для проведения обучения и презентаций.



«Завершить работы планируем до конца 2021 года. В результате москвичи получат еще один уютный уголок, где можно в комфортной обстановке решить свои вопросы либо просто погулять», - отметил мэр столицы.





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