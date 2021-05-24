Политический курс Лукашенко - счастье для белорусского народа. По крайней мере так считают в Госдуме

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24 мая 2021, 12:20

Фото: tut.by

В Госдуме назвали счастьем белорусского народа политический курс Лукашенко. Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков считает, что только правильные решения лидера Беларуси позволяют государству сохранить независимость от «экономически немощных стран», которые используют любые поводы, чтобы вмешиваться во внутренние дела соседей.

«Всем было понятно, что всё это будет использовано для всё более активного вмешательства во внутренние дела Беларуси. И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику, и вынуждены демонстрировать верность хозяевам в Вашингтоне. Но если бы белорусское руководство такого рода выкриков боялось, белорусское государство давно было бы подорвано. А счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс», - заявил он.

Говоря о решении AirBaltic не летать над Беларусью, Новиков отметил, что свято место пусто не бывает и его вполне могут заменить «Белавиа» и «Аэрофлот».

При этом еще одна авиакомпания - польская LOT может остановить полеты над Беларусью. Правительство хочет приказать LOT ("Польские авиалинии") прекратить полет в белорусское воздушное пространство и решение по этому вопросу может быть принято сегодня или завтра.

Между тем, родители Романа Протасевича убеждены, что задержание их сына — заранее спланированная операция, тщательно подготовленная спецслужбами Беларуси: «Это повод для нелегитимной власти показать, как она может действовать. Однако при этом весь мир видит, что эти методы бесчеловечны и незаконны. Многие СМИ называют это террористическим актом. Я полностью согласен с этим».

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