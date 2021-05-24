В России предложили повысить лимит дохода для самозанятых, но при одном условии

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24 мая 2021, 09:43 Источник: RT

деньги, фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением повысить лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, но при одном условии.

Власов отметил, что в октябре 2020 года российские регионы стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». По его словам, теперь самозанятые граждане могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с ИП и юрлицами. Также депутат напомнил, что был установлен лимит ежегодного дохода - 2,4 млн рублей, превысив который самозанятый не может пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

Однако Власов считает, что данный лимит не учитывает такой фактор, как наличие или отсутствие у самозанятого детей. Он почеркнул, что многодетные самозанятые родители, как и бездетные люди, вынуждены выполнять равные условия о лимите дохода.

«В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении у гражданина», - цитирует обращение депутата RT.

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