Глава Минюста поддержал идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Глава Минюста Константин Чуйченко прокомментировал инициативу директора ФСИН Александра Калашникова о том, чтобы заменить трудовых мигрантов заключенными. На замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек.
«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», - высказал он.
Чуйченко отметил, что министерству интересны крупные проекты, где можно занять от тысячи заключенных.
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