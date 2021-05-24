Глава Минюста поддержал идею замещения трудовых мигрантов заключенными

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24 мая 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

Константин Чуйченко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минюста Константин Чуйченко прокомментировал инициативу директора ФСИН Александра Калашникова о том, чтобы заменить трудовых мигрантов заключенными. На замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», - высказал он.

Чуйченко отметил, что министерству интересны крупные проекты, где можно занять от тысячи заключенных.

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