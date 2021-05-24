В Челябинске втрое вырос спрос на электросамокаты и моноколеса

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24 мая 2021, 08:47 Анна Семенова

Передвигаться на электросамокате - быстро и экологично. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

И на 16% популярнее стали гироскутеры

Электросамокаты ворвались в нашу жизнь стремительно, и так же стремительно обрели популярность. По статистике сервиса «Авито», за последние 30 дней спрос на электротранспорт в стране вырос на 49%.

В Челябинске электросамокаты стали востребованы в три раза больше, чем в прошлом году. Гироскутеры у наших земляков вызывают интерес на 16% чаще. Спрос на моноколеса также вырос втрое. Электровелосипеды пока не обрели широкую популярность, однако спрос по сравнению с прошлым годом на них все равно вырос на 31%.

Эксперты считают, что электротранспорт вышел на новую ступень благодаря пандемии. Многие предпочитали не садиться в переполненный общественный транспорт, где можно заразиться и искали другие способы передвижения по городу. Кроме того, электросамокат экологичен и помогает снизить количество выбросов в атмосферу.

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