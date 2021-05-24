Письма ветеранам - вы и сегодня можете сказать им «спасибо»

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24 мая 2021, 08:32 Марина Кургузова

Их писали в окопах и в госпиталях, на любом свободном клочке бумаги в перерывах между боями. Их ждали месяцами и годами, а кто-то и всю жизнь. Фронтовые письма – это потрепанные временем, стёртые на сгибах сточки, где за каждом словом скрывается личность, история солдата и человека. Именно благодаря им мы можем достоверно узнать о событиях тех лет, узнать и о героях, защищавших нашу родину. Ценно и то, что за сухими описаниями событий, теряется – эмоции. Мы можем представить как раненый солдат, выкроив всего лишь пару минут, возможно почти обессиленный, пишет своим родителям, детям, жене о ранениях и неудачах или же что просто все хорошо и он жив. И зная из писем, рассказов и книг от том, как тяжело было прожить годы войны, хочется сказать ветеранам «спасибо». Но не как это бывает только 9 мая, а напоминать им каждый день, что странна и люди про них не забыли.

Акция «Письмо Победы», которую организовали волонтеры Победы, стартовала в предверии праздника. В ее рамках каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности. «Акция будет действовать в течение всего года», - говорит руководитель движения Ольга Амельченкова. Она надеется, что за это время каждый герой получить письмо и поймёт, что о нем не забыли.

Студентка 1 курса профессионально-педагогического колледжа Абулжалилова Марьяна в своём письме пишет: «Я пару строк хочу вам написать, благодаря за прошлые победы, за то, что родину отправились спасать и отвели от нас вы горести и беды. От всей души хочу поблагодарить вас за наше беззаботное светлое будущее, которое вы подарили нам ценной собственной жизни. К сожалению, многих нет с нами рядом, но память о их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Любим, помним и скорбим». Также девушка пожелала долгих лет жизни. В коротком видеоролике, где Марьяна зачитывала свое письмо, видно, что девушка написала пожелания искренне и от всего сердца.

Маргарита Мирошникова, ученица 5 класса, в своем письме благодарит ветеранов за то «что вы не дали Германии захватить СССР», а еще «за мирную страну», «Чистое небо, которое над нами» и «За то, что свободны сейчас все мы». На фотографии, размещённой в социальной сети Инстаграм, можно заметить как аккуратно девочка написала обращение и красиво его оформила.

Получили же эти письма ветераны по всей стране. К примеру, в Москве волонтеры передали слова благодарности Антонине Алексеевне Белозеровой.

В апреле 1942 года еще молодая девушка написала заявление в райвоенкомат города Сокол Вологодской области и добровольно отправилась на фронт. Ее определили в батальон воздушного наблюдения. Антонина Белозерова участвовала в боях за освобождение Белоруссии, в битвах за город Торпец, Великие Луки, Невель и закончила служить в звании старшего сержанта.

В Тюменской области письма вручили жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года его семью эвакуировали из города. И в том же году ветерану пришлось начать работать в сельском хозяйстве, котором он и занимался последующие 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также многочисленными почетными грамотами и знаками.

В Новосибирске Письма Победы получил Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем.

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