Итоги Евровидения: победил рок, Манижа расплакалась на интервью, песня Russian woman уже набралa в интернете более 9 миллионов

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23 мая 2021, 19:31 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

В этом году «Евровидение» прошло в Нидерландах. В первом голосовании в финале лидировали певица из Франции и артист из Швейцарии. Однако неожиданным поворотном стало выдвижение в лидеры Итальянской рок-группы. Страну представили артисты Maneskin с песней Zitti E Buoni. Исполнители набрали 524 балла, оставив далеко своих конкурентов из других стран.



Исполнительница Манижа, выступавшая от России, заняла 9-ое место. Такое было принято решение жюри вкупе с голосованием зрителей. После конкурса певица расплакалась в разговоре с ведущим в прямом эфире. Но номер Манижи набрал рекордное количество просмотров. Видео с выступления посмотрело более 9 миллионов человек.

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