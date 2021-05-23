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Итоги Евровидения: победил рок, Манижа расплакалась на интервью, песня Russian woman уже набралa в интернете более 9 миллионов

, 19:31

Итоги Евровидения: победил рок, Манижа расплакалась на интервью, песня Russian woman уже набралa в интернете более 9 миллионов
Фото из открытых источников

В этом году «Евровидение» прошло в Нидерландах. В первом голосовании в финале лидировали певица из Франции и артист из Швейцарии. Однако неожиданным поворотном стало выдвижение в лидеры Итальянской рок-группы. Страну представили артисты Maneskin с песней Zitti E Buoni.  Исполнители набрали 524 балла, оставив далеко своих конкурентов из других стран.

Исполнительница Манижа, выступавшая от России, заняла 9-ое место. Такое было принято решение жюри вкупе с голосованием зрителей. После конкурса певица расплакалась в разговоре с ведущим в прямом эфире. Но номер Манижи набрал рекордное количество просмотров. Видео с выступления посмотрело более 9 миллионов человек.

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