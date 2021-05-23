В июне этого года Латвия станет местом грандиозного гей-парада

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23 мая 2021, 19:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

В следующем месяце, июне, Латвия станет местом проведения грандиозного Балтийского гей-парада. Об этом сообщили организаторы ЛГБТ – прайда «Балтийский гей-парад 2021».



По мнению организаторов Балтийского гей-парада, это не только шествие, но и целый ряд мероприятий, которые проводятся в течении месяца. Это могут быть и лекции, и показ гей-фильмов, и сборы, общение. Главная цель такого мероприятия – поднять дискуссию в обществе вокруг проблем и образа жизни ЛГБТ – сообщества, показать, что сексуальные меньшинства имеют значение для общества.



Что касается вопроса о том, чтобы узаконить однополые партнерства в Латвии, то этот вопрос решается на уровне президента страны Эгилса Левитса, который заявил:



«В своем решении Конституционный суд заявил, что понятие «семьи» следует распространить не только на юридически образованную, но и фактическую семью. Сейму надлежит до 1 июня 2022 года разработать соответствующие поправки к закону».



Нет сомнений, что однополые браки будут легализованы в Латвии.

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