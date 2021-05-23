Глава МИД Латвии: Мы окажем поддержку латвийцам из самолета в Минске

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2021, 18:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Как сообщалось ранее, лайнер Ryanair летел по маршруту Афины-Вильнюс. Когда он пролетал над территорией Белоруссии, поступила информация о минировании. Так говорилось в сообщении. А по данным СМИ, по личному указу Лукашенко его развернули у границы с Литвой и при сопровождении истребителя МиГ-29 самолет был посажен в аэропорту Минска.

Напомним, на борту самолета находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, создатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали иностранной экстремистской организацией и запретили на территории страны. Что касается «бомбы», то ее пока никто не нашел.

Что же произошло на самом деле? Возможны, только гипотезы…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к источнику, чтобы как-то понять ситуацию…Во, что удалось узнать:

«Я предполагаю, что это был захват самолета. О каком минировании идет речь? Если самолет заминирован, то это стало известно бы в первые 30 минут полета. Но если допустить невозможное – стало известно, что самолет заминирован на «последней» стадии полета, то ближайший аэропорт – Вильнюс. При чем тут Минск и МиГ-29? Решение о полете и посадке принимает всегда командир. Зачем был поднят в воздух МиГ-29? Я думаю, что только для того, чтобы вынудить пассажирский самолет произвести посадку туда, куда укажет истребитель. В случае неподчинения… судно могло бы быть сбито. Уверен, что пилоты пассажирского судна – огромные профессионалы. Они сделали все, чтобы обезопасить пассажиров. Есть информация, что они не предупредили пассажиров о посадке в Минске. Я считаю, что они сделали правильно по человеческому фактору. Вы представляете, какая паника могла бы быть в самолете? Могло даже быть смещение центра тяжести и в этом случае самолет просто перевернулся и упал. Похожие данные действия имеют название – захват воздушного судна. Я думаю, что властям Беларуси нужно было посадить самолет… Какие последствия возможны для авиасообщения Беларуси? В связи с тем, что Белоруссия выполняет международные авиаперевозки, то она подчиняется международным законам ICAO; IATA, то возможны «неприятности»: например, запрет вылета с территории Беларуси в Европу, а также в обратном направлении. Возможно, производить полеты, не заходя на территорию Белоруссии. Если будет «вина» доказана».

Были ли в данном самолете граждане Латвии?

Сейчас латвийские дипломаты выясняют, находились ли на борту жители Латвии. Есть мнение, что – да!

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что «жителям страны, которые могли находиться на борту пассажирского самолета, окажут поддержку».

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