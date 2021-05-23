Военный эксперт Иван Коновалов назвал цель России как военной державы
23 мая 2021, 17:58
Военный эксперт Иван Коновалов заявил о том, что задачей россии является бережное расходование средств при повышении боеспособности вооруженных сил, перевооружении их и довооружении "на самые современные средства".
Как отметил Коновалов в беседе с RT, цель России (Минобороны, оборонно-промышленного комплекса) - "производить небольшое количество вооружений, но самого высокого качества, а самое главное — передового". Например, танка "Армата", гиперзвукового оружия нет ни у кого. У РФ самые лучшие системы радиоэлектронной борьбы.
Если сравнивать Россию, США и Китай, "у нас лучшая динамика развития вооруженных сил", отметил эксперт. Финансовые затраты небольшие, а системы вооружений самые передовые.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.