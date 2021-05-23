Военный эксперт Иван Коновалов назвал цель России как военной державы

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23 мая 2021, 17:58

флаг России, фото: pixabay.com

Военный эксперт Иван Коновалов заявил о том, что задачей россии является бережное расходование средств при повышении боеспособности вооруженных сил, перевооружении их и довооружении "на самые современные средства".

Как отметил Коновалов в беседе с RT, цель России (Минобороны, оборонно-промышленного комплекса) - "производить небольшое количество вооружений, но самого высокого качества, а самое главное — передового". Например, танка "Армата", гиперзвукового оружия нет ни у кого. У РФ самые лучшие системы радиоэлектронной борьбы.

Если сравнивать Россию, США и Китай, "у нас лучшая динамика развития вооруженных сил", отметил эксперт. Финансовые затраты небольшие, а системы вооружений самые передовые.

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