Александр Новиков о Евровидении: Анимэ с погонялом «Манижа» от России кривляться везут

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2021, 15:13

Фото: cоцсети

Популярный поэт, певец, композитор Александр Новиков написал весьма актуальное сатирическое стихотворение о европейском музыкальном конкурсе и об участии в нем России.

Немного о ЕвровидЕнии.

Опускаемся ниже и ниже,

Утоляем наш конкурсный зуд –

Анимэ с погонялом «Манижа»

От России кривляться везут.

Получаем пинки год от года,

И никак не сумеем понять:

Европейских моральных уродов

Нам своими никак не пронять.

Мы опять со своей самогонкой –

Под кокошник с припевкой пустой.

Нужен хайп. Нужен гребень с зеленкой.

Средний пол. И усы с бородой.

22.05.2021

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости