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Александр Новиков о Евровидении: Анимэ с погонялом «Манижа» от России кривляться везут

, 15:13

Александр Новиков о Евровидении: Анимэ с погонялом «Манижа» от России кривляться везут
Фото: cоцсети

Популярный поэт,  певец, композитор Александр Новиков написал весьма актуальное сатирическое стихотворение о  европейском музыкальном конкурсе и об участии в нем России.

Немного о ЕвровидЕнии.  

 

Опускаемся ниже и ниже,

Утоляем наш конкурсный зуд –

Анимэ с погонялом «Манижа» 

От России кривляться везут.

 

Получаем пинки год от года,

И никак не сумеем понять:

Европейских моральных уродов 

Нам своими никак не пронять.

 

Мы опять со своей самогонкой –

Под кокошник с припевкой пустой.

Нужен хайп. Нужен гребень с зеленкой.

Средний пол. И усы с бородой.

 

22.05.2021

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