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В Крыму мелеют горные реки

, 13:11 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму мелеют горные реки
Фото: cоцсети

К примеру, известная наполненностью в это время года Бурульча представляет сейчас не более чем ручей.

марте, апреле 2021 года в Бурульче наблюдался, как сообщают очевидцы, приток, образованный таянием немногочисленного снега, выпавшего в горах зимой. К 20-м числам мая вода из реки ушла.

Река берет начало между Демерджи-яйлой и Долгоруковской яйлой.

Видео сделано в районе партизанского памятника «Книга».  

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