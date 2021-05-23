Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

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23 мая 2021, 12:56 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Утки на реке Яуза. Фото: GlobalLook

Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что идеи жителей о благоустройстве поймы реки Яуза, популярного места для отдыха и прогулок, будут реализованы.

Для жителей северо-востока столицы главная водная артерия - не Москва-река, а Яуза, которая начинается в подмосковной части Лосиного Острова в яузском водно-болотном комплексе - уникальном памятнике природы, протекает через Мытищи, пересекает МКАД восточнее Осташковского шоссе, направляется дальше вплоть до Богородского шоссе и бывшего завода «Красный богатырь».

Сергей Собянин отметил, что пойма реки Яуза и ее притока Чермянки – любимое место отдыха местных жителей. Благоустройство территории ведется уже несколько лет. Мэр подчеркнул, что столичные власти поставили перед собой сложную задачу - не просто благоустроить берега Яузы в пределах Москвы, а создать единое парковое пространство, которое объединит разрозненные территории вдоль реки и ее притоков - Чермянки, Ички и Лихоборки.

Проект парка продумали таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, ведь на территории поймы Яузы богатый животный и растительный мир, некоторые обитатели занесены в Красную книгу Москвы. Современная инфраструктура, которая здесь появится, нисколько не навредит природному потенциалу этих красивых мест.

Сергей Собянин также добавил, что единая зеленая зона растянется на более чем 16 км от МКАД до Ростокинского акведука.

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