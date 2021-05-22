ТОП-5 самых успешных российских Instagram-блогеров

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22 мая 2021, 21:58 Алина Лидэ

Фото: cоцсети

В 2021 году мало кого удивит, что человек, снимающий смешные видео и выкладывающий их в интернет, может зарабатывать миллионы. Более того, многие стремятся пополнить ряды контентмейкеров и включаются в гонку за славой, популярностью и деньгами. Этот путь кажется не сложным, однако до желанного количества подписчиков добраться не так-то просто.

Несмотря на то, что основная прибыль блогеров чаще всего зависит от доходов с рекламы, которую они размещают на своих каналах, многие из них идут дальше. Собственные коллекции одежды и косметики, авторские проекты и гайды, образовательные курсы по продвижению – это и многое другое увеличивает не только заработок видеоблогеров, но и делает их еще более узнаваемыми.

Открывает наш топ российский журналист-интервьюер Юрий Дудь.

Выпускник знаменитого факультета журналистики МГУ прошел долгий путь «традиционной журналистики», прежде чем попасть на платформу YouTube. Его канал «вДудь» начал существовать с февраля 2017 года. Основной концепт программы заключается в беседах с интересными ему людьми: шоумены, политики, звезды, режиссеры и многие другие.

Каждое интервью журналиста набирает не менее 5-7 миллионов просмотров. Самым популярным на данный момент считается выпуск с Анастасией Ивлеевой, который увидело порядка 34 миллионов людей. Однако не все его беседы были тепло приняты публикой. Так, например, выпуск с артистом Сергеем Буруновым был подвержен жесткой критике, в связи с тем, что интервьюер довел гостя до слез.

Помимо основной деятельности канала, Юрий увлекается созданием документальных фильмов, таких как «Кремниевая долина» (37 миллионов просмотров), «ВИЧ-2020» (21 миллион просмотров) и другие. Дудь является одним из тех, кто решил воспользоваться своей популярностью, для того, чтобы привлечь внимание аудитории к по-настоящему важным проблемам.

В течении развития своего блога, он неоднократно проводил промокампании с весьма именитыми брендами: Hyundai, Storytel, Skyeng, Adidas и т. д.

Многие сомневаются в компетентности Юрия как журналиста, однако цифры говорят сами за себя.

По данным Forbes на 2020 год, состояние Юрия Дудя составляет 1, 3 миллиона долларов.

Четвертое место рейтинга занимает девушка, ворвавшаяся на просторы социальных сетей еще в 2013 году – Анастасия Ивлеева. Блогер, вайнер и ведущая, или, как ее знает большая часть интернета – Настюшка-опасность.

Первоначально полюбившись аудитории своим простым и душевным образом «девчонки из народа», Анастасия сильно поменялась за годы жизни и работы в Москве.

Lamborghini Avendator стоимостью свыше 23 миллионов рублей, огромный дом и множество брендовых вещей и украшений говорит о том, что девушка очень неплохо зарабатывает.

Действительно, флагманское реалити-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница» помогло девушке стать его главным рекламным лицом. Каждый выпуск ее авторского проекта «AGENT SHOW» на ее ютуб-канале собирает не менее 1 миллиона просмотров.

В связи с ее грандиозным успехом и новыми «богатыми» привычками, многие считают, что она подхватила так называемую «звездную болезнь». В то время как по всему миру бушует пандемия COVID-19, 30-летняя блогерша с размахом отмечает свой юбилей. Стоимость праздника по скромным подсчетам варьируется в пределах 16 миллионов рублей. На праздники присутствовали самые именитые гости, такие как Алла Борисовна Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным, Николай Басков, Ксения Собчак и многие другие.

По данным Forbes на 2020 год, капитал Анастасии Ивлеевой составляет порядка 1,4 миллиона рублей.

Бронзу в нашем топе забирает 23-летний уроженец Уфы Алишер Моргенштерн.

В столь молодом возрасте, релизы рэпера занимают лидирующие строчки музыкальных рейтингов ВКонтакте, iTunes и Spotify. Его новый альбом «MILLION DOLLAR: HAPPINESS» меньше чем за сутки набрал 16 миллионов прослушиваний. Помимо этого, рэпер ведет ютуб-канал (10 миллионов подписчиков), выпускает авторский мерч, активно продвигает различные рекламные интеграции. Каждое его действие вызывает общественный резонанс, неважно – положительное оно или отрицательное.

Музыкант известен своим неуважительным отношением к собственной аудитории, вызывающим поведением и частыми провокациями.

Однако, несмотря на все его странности, реклама в его видео стоит от 5 миллионов рублей. Песня, посвященная компьютерной игре «Wartander» - «ДУЛО» собрала 23 миллиона просмотров – по-настоящему рекордная цифра для интеграции.

Вместе с этим, мало кто сможет назвать рэпера жадным или бесчувственным, потому как определенную часть всех своих средств он отправляет благотворительным фондам и организациям. Все деньги, вырученные с продажи его новой именной коллекции, выпущенной в коллаборации с коммерческим банком «Альфа Банк», были переведены семьям пострадавших в Казани.

Слушать его музыку или нет – личный выбор каждого, однако, как отличный «продажник», он однозначно заслуживает внимания.

По данным Forbes на 2020 год, состояние Алишера Моргенштерна колеблется в районе полутора миллионов долларов.

Серебряная медаль достается популярной певице, блогерше и телеведущей Ольге Бузовой.

Девушка активно ведет свои социальные сети, снимается в различных развлекательных передачах и продвигает множество рекламных продуктов и услуг.

Карьерный путь Ольги Бузовой начался с участия в проекте Дом 2, на телеканале ТНТ, который просуществовал целых 16 лет. Благодаря реалити-шоу Ольгу начали узнавать и любить. Впоследствии певица стала ведущей популярного телешоу и сделала ему неплохие рейтинги.

Музыкальное творчество Оли до сих пор остается одним из самых обсуждаемых и дискуссионных вопросов. Кто-то считает ее «предводительницей обиженных и ущемленных», так как большинство ее композиций посвящено тематике расставаний, а кто-то думает, что она просто не умеет петь. И правда, автотюном певица не пренебрегает, его у нее в треках предостаточно. Видно это легко, так как в сеть периодически попадают видео, где Бузова поет без профессиональной обработки, разница – очевидна.

Личная жизнь девушки также вызывает много вопросов. Телешоу «Замуж за Бузову» и «План Б» уже пытались найти ей жениха, однако их опередил 28-летний блогер Давид Манукян (13,3 миллиона подписчиков), сумевший завоевать сердце главной участницы. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и отношения Ольги и Давида закончились, мягко говоря не очень удачно. На протяжении всего существования пары, их поклонники были уверены, что Dava использует свою возлюбленную, чтобы усилить свою популярность и увеличить количество фоловеров. Увы, это предположения так и останется загадкой, ведь влюбленные уже несколько месяцев как расстались. Интересно, что после их разрыва, карьера Оли продолжает развиваться, а вот о Манукяне начинают забывать.

По данным Forbes на 2020 год, капитал Ольги Бузовой составляет 2,7 миллиона долларов.

Долгожданное первое место получает журналист, блогер и ведущая Ксения Собчак.

Ксения одна из немногих блогеров, которая может похвастаться политической карьерой и 4 местом на президентских выборах. Если говорить о ее основной карьере, то работает она в основном в жанре интервью. На своем YouTube канале «Осторожно: Собчак» с аудиторией 2,05 миллиона подписчиков, журналистка поднимает остросоциальные темы, волнующие население, но также не забывает и про рекламу.

Помимо деятельности в интернете, Ксения с 2019 года занимает должность генерального продюсера телеканала «Супер» и ведет корпоративные мероприятия

На данный момент карьера Собчак как журналиста находится под угрозой, в связи с ее последним интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Жуткие подробности его преступления, неуместные шутки маньяка, вставленные в итоговый вариант видео, отсутствие банальной журналистской этики – все это побудило депутата Владимира Жириновского предложить запретить Ксении Собчак вести рабочую деятельность на телевидении. Это не помешало популяризации этого интервью, так как за 2 месяца нахождения на платформе YouTube, оно собрало уже 6,5 миллиона просмотров.

По данным Forbes на 2020 год, доходы журналистки составляют порядка 4,4 миллиона долларов.

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