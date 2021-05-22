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WhatsApp вводит новую функцию для управления чатами

, 19:58 Источник: wabetainfo.com

WhatsApp вводит новую функцию для управления чатами
смартфон, фото: pixabay.com

Разработчики WhatsApp планируют ввести новую функцию, которая сделает удобнее перенос и сохранение переписки пользователя. Об этом говорится на портале WABetaInfo.

Новую опцию планируют включить в обновленную версию WhatsApp. Отмечается, что сейчас для сохранения переписки и медиафайлов необходимо иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). При таких правилах управления чатами многие пользователи вынуждены терять переписку за продолжительное время.

Разрабатываемая функция позволит сделать не только полноценный перенос на другую операционную систему, но и на другой номер телефона. Для защиты персональных данных опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца. Обновление будет доступно для смартфонов на платформе на iOS и Android.

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