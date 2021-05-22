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В России могут сократить до минимума хождение по инстанциям и сбор бумаг для получения госуслуг

, 15:40

В России могут сократить до минимума хождение по инстанциям и сбор бумаг для получения госуслуг
рука, фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, поскольку такие сервисы должны работать по одному клику.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», - пояснил он в ходе выступления на марафоне «Новое знание».

Мишустин отметил, что такие «суперсервисы» в России уже есть. По его словам, в 2020 году более 70 тыс. заявлений на поступление в ВУЗ было подано онлайн. Премьер добавил, что «идеальный государственный сервис» - это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и пр. В таком случае «не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять», считает он.

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», - резюмировал Мишустин.

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