Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли: Было очень важно первыми забросить шайбу

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22 мая 2021, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли поделился с латвийскими СМИ своим мнением после победы его команды. Напомним, вчера, 21 мая, латвийская сборная одержала победу над канадскими спортсменами со счетом 2:0.

«Если бы на трибунах были зрители, уверен, что крыша арена была бы сорвана. Этой победой мы выражаем благодарность за то, что турнир все же удалось организовать. На такие матчи легко настраиваться. Было очень важно первым забросить шайбу. Знали, что если они поведут в счете, игра станет быстрее – у канадцев очень молодая команда. Мы сделали хороший шаг на пути к своей цели, но впереди еще шесть матчей. Сборную Казахстана и ее игроков знаю очень хорошо. Будет быстрая игра. Проводить два матча подряд очень непросто, нужно как следует восстановиться».

Сегодня, 22 мая, на ЧМ по хоккею в Риге сборная Латвии сыграет со сборной Казахстана.

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