Вера: 22 мая – День Святого Николая Чудотворца

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22 мая 2021, 14:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сегодня, 22 мая, христиане всего мира отмечают День Святого Николая Чудотворца. На Руси спокон веков великий Святой был близок православным. Почему? Самая быстрая помощь в сложнейших обстоятельствах приходит нам от Николая Чудотворца. Стоит усердно попросить, и дивный Угодник Божий спешит на помощь. А 22 мая совершается весенний праздник Святого Николая, когда просят его о благополучных летних днях и, конечно, о здравии. Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило вспомнить о чудной поездки к мощам Святого…

21 мая 2017 года в Россию из итальянского города Бари доставили мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца. Это было уникальное событие: за все 930 лет мощи ни разу не покидали свою Базилику в городе Бари. Митрополит Иларион отметил: « Это событие происходит впервые, потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и доставлена в Россию» Да, в Россию было доставлено девятое ребро Николая Чудотворца, а целиком привести мощи было невозможно: сама рака с мощами находится ниже уровня пола и огорожена каменными блоками. Небольшое округлое отверстие в передней части устроено так, что священники могли проникать внутрь для сбора миро, а о том, чтобы поднять мощи святого – нереально! Вот и получилось, что только одно ребро можно было извлечь на свет божий.

Если честно, то я готова была отстоять в России многочасовые очереди, но….произошло чудо! Мне вдруг засветила командировка в сам город Бари! Да еще накануне Рождества!

И вот я в Бари! Первое что делаю – иду в Basilica San Nicola. Иду туда, где несколько веков хранятся мощи самого почитаемого Святого в мире – Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, - «первый» и любимый святой многих религиозных конфессий. В православии его еще называют Николаем Угодником. По церковному календарю, торжество в его честь совершается дважды в год: 19 декабря – в день кончины, и 22 мая – в день памяти перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). Святитель Николай жил в четвертом веке в Малой Азии ( ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковные предания сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

Итак, Бари. Базилика Святого Николая. Мощи Святителя находятся в крипте (нижней части) Базилики. Хотя Базилика принадлежит римско- католической церкви и управляется монахами доминиканцами, представители разных вероисповеданий имеют разрешение на богослужение в крипте. Совместные службы здесь также не редкость.

Мне удалось поговорить с Настоятелем Русского Патриаршего Подворья в Бари , Протоиереем Андреем Бойцовым: « Да, мы проводим литургии, молебны, панихиды на мощах Святителя Николая. В 90% нам идут на встречу католическое руководство Базилики. Николай Чудотворец - очень почитаем не только в Бари, но и во всем мире. К празднику Святого очень, очень много прибывают сюда паломников. У каждого есть свои просьбы и желания. Но я всегда говорю, что нужно прежде просить духовной милости от Господа и Святого, здоровья, а уже потом можно и на бытовые темы поговорить. Но обязательно нужно исповедоваться и причаститься, отстоять службу… И только тогда приложиться с просьбой к мощам».

Чудное и необыкновенное волнение охватывает меня от возможности соприкоснуться с великим сокровищем. Вокруг Базилики толпы народа, говорящих на всевозможных языках, а в нижней части Базилики – в крипте, у гробнице Святого стоит особенная молитвенная тишина: христиане из разных стран молятся в каком-то едином порыве… Тут ощущаешь единство… Единство вероисповеданий. И всех объединяет Святой Николай.

История перенесения Мощей Святого Николая.

В 1071 году город Бари – крупный торговый порт и столица Византийской Италии – был завоеван норманнами и потерял экономику. Жители Бари решили отправиться в Миры Ликийские, чтобы забрать мощи Святого Николая. Таким образом они надеялись на покровительство одного из самых почитаемых святых в Византии, который издавна считался покровителем моряков, купцов. В 1087 году 62 Барийских мореплавателя отправились в Миры, где под видом паломников проникли к гробницы святого и открыли ее. Вынув источающее миро («манну») мощи святого, им удалось перенести их на корабль. В мае 1087 года корабль достиг берегов Бари. Первоначально предполагалось разместить мощи в кафедральном соборе, но затем было решено построить храм. В июле того же года начались работы по воздвижению новой базилики. В 1089 году мощи Святителя были положены в крипту (подземную часовню) новой базилике, где они находятся и по сей день.

МИРОТОЧИВЫЕ МОЩИ И СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.

С самых давних времен паломники из разных стран Европы и России стремились побывать в Бари и помолиться у мощей Святого Николая, приложиться к раке и получить чудодейственное миро.

Что такое миро? Миро Николая Чудотворца – идеально чистая жидкость, которую вот уже много веков чудесно источают его святые мощи. Еще в 1087 году, когда жители Бари приехали за мощами Святителя в Миры Ликийские, они с изумлением увидели, что гробница с его мощами до краев наполнена благоуханным миром, в которую погружены мощи. И вот с тех пор, раз в год, в праздник в честь прибытия мощей Святителя Николая в Бари, настоятель Базилики собирает небольшое количество этой святой жидкости со святых мощей. Потом миро добавляют святую воду и разливают в специальные бутылочки.

Настоятель Русского Патриаршего Подворья в Бари Протоиерей Андрей Бойцов: « Невозможно сосчитать, сколько чудес произошло после помазания этим святым миром! Сколько было исцелений, сколько исполнилось молитвенных прошений! Этим миром, люди словно прикладываются к честным мощам великого святого! Был удивительный случай: женщина приехала поклониться мощам, у нее была последняя стадия онкологии. Собрала остатки сил и приехала в Бари. Поклонилась мощам, помазалась миром…И через пару часов ей стало хорошо: появились силы, она смогла самостоятельно передвигаться… И таких случаев много! Исцеление происходит удивительным образом!»

Некоторые скептики могут воскликнуть: «Ерунда! Просто внушила себе!»

Нет! Чудеса есть! Часто мы совершенно не можем объяснить то, что происходит. Просто не можем! А все действительно просто – чудо, которые приходит от святых. И ничего объяснять не стоит! А просто принять со словами благодарности…

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