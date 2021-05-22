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Муж мэра Ялты за прошлый «ковидный» год увеличил свой доход до 140 млн рублей​

, 14:18 Источник: Аргументы недели-Крым

Муж мэра Ялты за прошлый «ковидный» год увеличил свой доход до 140 млн рублей​
Фото: cоцсети

Если за 2019-й господину ПАВЛЕНКО удалось заработать 115 млн. р., то за 2020 в семью он принес уже 140 млн.

Это следует из декларации о доходах, которую мэр Ялты опубликовала на сайте администрации города.

У самой Янины ПАВЛЕНКО сумма дохода в сравнении с 2019 годом осталась та же – 5 377 309 рублей из чего следует вывод – в месяц она зарабатывает около 500 000 рублей.

Семья тяготеет к автомобилям исключительно немецкого производства – «Мерседесам» и «БМВ». Их четыре штуки.

Напомним, что не далее, как месяц назад блогерами была подсчитана сумма украшений, которые носит мэр Ялты. Позже ПАВЛЕНКО опровергла стоимость в пределах «от 12 до 25 миллионов» и сделала широкий жест – предложила желающим купить ее драгоценности, а вырученные деньги потратить на восстановление местной школы. Пока обещанная транзакция не состоялась.  

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