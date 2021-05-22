Латвийский тренер Артис Аболс: после победы над Канадой «У нас нет времени отдыхать»

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22 мая 2021, 14:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

21 мая в Риге стартовал ЧМ по хоккею. И уже вчера латвийская сборная одержала победу в матче с Канадой. Впервые в истории ЧМ!

Напомним, матч проходил в Риге и завершился победой сборной Латвии со счетом 2:0. Это несомненно главная сенсация первого дня ЧМ: латвийские спортсмены переиграли одного из фаворитов турнира – сборную Канады.

Латвийские болельщики были в таком восторге, что после матча отправились к посольству Канады, чтобы возложить цветы… Надо отдать должное послу Канады в Латвии Кевину Рексу, который оказался человеком с чувством юмора:

«Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и проигрывать, то в первом матче турнира и от хозяев ЧМ, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, ща вашу энергию, добрые слова и цветы».

Победа, конечно, всегда волнительно, но впереди латвийскую сборную ждут матчи с серьезными соперниками. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским тренером Артисом Аболсом.

-Артис, поздравляю!!! Просто молодцы! Ангел-Хранитель нашей сборной не подвел! Эмоции зашкаливают?

-Спасибо. Конечно, всегда есть эмоции, а при такой победе особенно. Но нам рано расслабляться… Рано. Сегодня предстоит игра с серьезной командой – Казахстан.

-Насколько серьезные соперники?

-Серьезные. В заявку попали 28 игроков, из них 19 хоккеистов из «Барыса», двое из ВХЛ. В команде Казахстана есть и россияне и трое канадцев, например, очень сильный игрок – нападающий Волк, шведский защитник… Серьезные ребята.

-Наши ребята, надеюсь, не особо расслабились?

-Я тоже надеюсь. Уже вчера, после матча с канадцами, мы обсуждали предстоящую игру… Сегодня наши спортсмены были на тренировке, сейчас отдыхают и готовятся к игре. Суть в том, чтобы не только выиграть матч, а стать победителем ЧМ. В этом главная задача.

-Кстати, Артис, а вы похвалили Родриго (нападающий сборной Латвии, сын Артиса Аболса – пр. АН) с победой в матче с канадцами?

-Я спросил, как он себя чувствует, и обсудили игру.

-А похвалить? Мол, молодец!

-Нет. Я лишен таких эмоций. Нужно работать! У нас нет времени на отдых.

-Благодарю.

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли так прокомментировал игру Латвия-Канада:

«На самом деле это легкая игра, чтобы себя замотивировать. Лидерство в счете только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах».

Сегодня, 22 мая, Латвия сыграет с командой Казахстана в 20.15 по местному времени.

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