Появилось доказательство участия наемников «Группы Вагнера» в съемках фильма «Турист»

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22 мая 2021, 13:30 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В Сети появилось доказательство участия россиян из «ЧВК Вагнера» в съемках фильма «Турист», премьера которого состоялась на прошлой неделе.

Картина рассказывает о событиях в Центральноафриканской Республике, где российские наемники работают под видом инструкторов, обучающих местную армию ведению боя. Премьера фильма состоялась 14 мая в столице ЦАР. В России же фильм показали по телеканалу НТВ в среду, 19 мая.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что в съемках картины принимали участие реальные сотрудники «ЧВК Вагнера». Теперь в социальных сетях появилось и подтверждение этому.

На одном из кадров фильма «Турист» можно заметить мужчину с пулеметом. Несмотря на то, что его лицо почти полностью закрывает маска, один из подписчиков Telegram-канала «Вечерний М» узнал в нем своего знакомого – Дмитрия Чекмарева. Он воевал в Донбассе в составе группы Вагнера под позывным «Мичман».

Это подтверждают данные с украинского сайта «Миротворец». Чекмарев воевал под Луганском и принимал участие в штурме луганского аэропорта в качестве командира противотанкового взвода.

«Получается, что вагнеровцы действительно прочно обосновались в ЦАР. Не только же для съёмок фильма они туда приехали?» - пишет «Вечерний М».

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